Angehörige dürfen Heimbewohner nur noch in familiären Notfällen besuchen

Wenn das Enkerl den Opa umarmt und herzt, ist es das Glück auf Erden für ältere Menschen. Es "freut" sich aber auch der Erreger SARS-CoV-2, weil er Pensionisten auf besonders heimtückische Weise befällt. Kinder, weiß die Forschung, erkranken selten, werden aber zu gefährlichen Überträgern des Coronavirus für alte Leute. Als weitere Vorkehrung gegen eine flächendeckende Ausbreitung der Krankheit unterbinden Landesbehörden und der Magistrat Steyr jeden engeren Kontakt. Seit gestern Mittag gilt ein Besuchsverbot in allen Alten- und Pflegeheimen der Stadt.

Die Beschränkung in Steyr ist kein Einzelfall. Über die Sozialhilfeverbände wurde vereinbart, die Regelung in allen Alten- und Pflegeheimen in der Region zu treffen. Nur noch in begründeten Notfällen soll ein persönlicher Kontakt der Heimbewohner mit Angehörigen möglich sein. "Wenn jemand auf der Palliativstation seine letzten Stunden verbringt, wird man einen Besuch der Familienangehörigen nicht verwehren", sagt der Steyrer Sozialstadtrat und Arzt Michael Schodermayr, "Betroffene sollen sich vorher anmelden." Ansonsten gilt das Besuchsverbot lückenlos bis 3. April, bis zu diesem Tag sind auch die von der Bundesregierung erlassenen Versammlungsverbote vorerst befristet.

Gestern sperrten auch alle Kaffeehäuser und öffentlichen Begegnungsräume in den Alters- und Pflegeheimen zu, sie bleiben ebenfalls bis 3. April geschlossen. "Wir wollen keine Freiheiten beschneiden", sagt Schodermayr, "aber der Schutz unserer Heimbewohner macht diese Vorkehrungen notwendig." Wegen des Coronavirus schließen auch die Seniorenklubs in den Stadtteilen Ennsleite, Innere Stadt, Münichholz, Resthof und Tabor ab 16. März.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at