Angebot war gut: Nicolas Wimmer verlässt Vorwärts und wird zum Blau-Weißen

Aus Rot-Weiß wird Blau-Weiß: Kurz vor dem Ende des heimischen Transferfensters heute um 17 Uhr hat der SK BMD Vorwärts Steyr Abwehr-Abräumer Nicolas Wimmer an Ligakonkurrent Blau-Weiß Linz verkauft. Das Angebot des Tabellendritten der 2. Bundesliga sei überzeugend gewesen, hört man aus informierten Vorwärtskreisen. Den 25-jährigen Leistungsträger, der nach zwei Kreuzbandrissen erst im Herbst langsam wieder den Anschluss an die Vorwärts-Stammelf gefunden, phasenweise aber Top-Leistungen geboten hatte, wird den Steyrer Fans, so sie wieder ins Stadion dürfen, in der am Freitag startenden Frühjahrssaison sicher fehlen. Wimmers Vertrag bei den Rot-Weißen wäre aber ohnedies im Sommer ausgelaufen.

Wimmer soll bei Blau Weiß Linz den Abgang des Ternbergers Lukas Tursch (24) kompensieren. Dieser wechselt zum SKN St. Pölten in die 1. Bundesliga.