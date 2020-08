Andreas Hofer holte den Zeitfahrtitel nach Steyr

Der ehemalige Zeitfahrstaatsmeister wurde auf der 28,5 Kilometer langen Schleife mit nur 155 Höhenmetern Gesamt-Sechster und gewann damit den oberösterreichischen Landesmeistertitel. Hofer verwies dabei die beiden Welser Profifahrer Riccardo Zoidl und Stephan Rabitsch auf die Plätze. Dabei war der Hrinkow-Fahrer nach seinen beiden schweren Stürzen bei der Tour Bitwa Warszawska in Polen mit gerissener Sehne in der Schulter und Gelenkskapselverletzung an den Start gegangen.

"Heute habe ich alles rausgeholt, was ging. Trotz der Schmerzen in der Schulter wollte ich unbedingt meine gute Form unter Beweis stellen", sagte Hofer, der in den kommenden Tagen operiert wird.

Zuvor aber lieferte er auch bei der Straßen-Staatsmeisterschaft die beste Topplatzierung für das Hrinkow-Team ab. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen Daniel Eichinger (12.) und Hannes Brandecker (13.) hatte sich Hofer in der 21-köpfigen Spitzengruppe für den Sprint in Stellung gebracht und war auf Rang acht gefahren. Zudem landete der Steyrer auf Rang drei der aktivsten Fahrer im Feld.