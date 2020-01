In der Landeshauptstadt Linz verliehen im Vorjahr bis zu sechs Anbieter ihre E-Scooter an zahlungswilliges Publikum, auch in Wels bot ein Verleiher seine Dienste und Gefährte an. Nun ist Steyr ins Visier der boomenden E-Scooter-Branche gekommen. Am 11. Februar wird sich der Verkehrs- und Mobilitätsausschuss mit dem Angebot eines Unternehmens mit Sitz in Dubai befassen. Zwei Vertreter der Firma Kiwi-Ride werden den Ausschussmitgliedern die Vorteile der bis zu 25 km/h schnellen Flitzer darlegen.