Der Krieg in der Ukraine führt uns das Leid der dort lebenden Menschen drastisch vor Augen. 5,6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer flohen bereits aus ihrem Heimatland. Mehr als 64.000 von ihnen haben in Österreich eine vorübergehende Bleibe gefunden. Hierzulande jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges heuer zum 77. Mal und wir, die nachkommenden Generationen, sollten uns an unsere eigene Geschichte erinnern.