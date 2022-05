Alt-Bürgermeister Gerald Hackl büffelt gerade die Vorrangsregeln der Straßenverkehrsordnung. Es kann ja sein, dass der Rathauschef im Ruhestand einmal über eine Kreuzung "blau fahren" muss, will heißen, dass er am Lenkrad eines Rotkreuzwagens das Blaulicht eingeschaltet hat. Hackl lernt gerade für die "Einsatzlenkerprüfung", bevor er dann als Rotkreuzhelfer Dialysepatienten und andere chronisch Kranke in die Spitäler und nach Hause fährt.