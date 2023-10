Amstettner Zeitzeugen berichten: Ziegelklopfen in der Jungscharstunde

"Menschenhass zerstört – Gotteslieb baut auf", ist in den Grundstein eingeritzt, der am 18. Mai 1952 zum Wiederaufbau der Herz-Jesu-Kirche gelegt wurde. Menschenhass war am 20. März 1945 in Amstetten zu einer unglaublichen Barbarei fähig: Die Nazi-Schergen verwehrten KZ-Häftlingen die Zuflucht im Luftschutzbunker, mehr als 30 Belgier starben vom Stollen ausgesperrt draußen hilflos im Bombenhagel.