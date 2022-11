Amstettner Gemeinderat tagte am Allerseelentag um 7 Uhr Früh

Zwei Gemeinderäte fehlten gestern unentschuldigt bei der Gemeinderatssitzung im Rathaus. Sie werden wohl verschlafen haben. Nachdem die SP mit ihrem Auszug am 19. Oktober die weiteren Beschlussfassungen schmiss, hatte Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) die Sitzungsfortsetzung auf den unchristlichen Zeitpunkt von gestern 7 Uhr Früh angesetzt.

Haberhauer hat die Tagung zu so früher Stunde, die in der österreichischen Kommunalpolitik rekordverdächtig ist, damit begründet, dass Auftragsvergaben keinen weiteren Aufschub mehr geduldet hätten. Der SP hatte er zuvor vorgeworfen, mit ihrem Exodus wegen Verzögerungen an den Baustellen einen Schaden von 1,5 Millionen Euro für die Stadt riskiert zu haben. Die SP, die den unüblichen Morgentermin als Schikane und fehlende Wertschätzung des Stadtparlamentes empfand, wies den Einwurf des Bürgermeisters als "faktisch falsch" zurück. Die angespannte Stimmung zwischen türkis-grüner Regierungskoalition und roter Opposition lässt sich daraus schlussfolgern.

Mit ihrer Mehrheit setzten VP und Grüne dann bei der bis in den Vormittag reichenden Sitzung durch, dass die Stadt in der Bundesligasaison 22/23 der "SKU Ertl Glas Amstetten Sport- und Betriebs GmbH" die Teuerung bei Strom fürs Flutlicht und Sprit für die Mannschaftsbusse abgelten werde. Haberhauer hatte den Antrag zuletzt von der Tagesordnung genommen, weil die Regierung bei der Unterstützung keinen Betrag nennen konnte. Jetzt wurde zumindest im Budget ein Betrag von 50.000 Euro vorgesehen. "Wir gehen eine Verpflichtung ein, den SKU zu unterstützen, was ich grundsätzlich für gut halte", warnte Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP), "aber das kann teuer werden".