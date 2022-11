Eben noch hatte die St. Valentiner VP in ihrer Parteipostille Gegnern im benachbarten Ennsdorf die Leviten gelesen, diese würden "in operativer Hektik gepaart mit politischem Populismus" gegen ein Verteilzentrum des US-Handelsriesen Amazon in St. Valentin auftreten, bläst dem Projekt auch von Parteifreunden ein eisiger Wind entgegen. Der Amstettner Gemeinderat beschloss Montagfrüh nach einem Dringlichkeitsantrag der VP mehrheitlich eine Resolution, in der der Gemeinderat von St.