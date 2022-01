Amstettner Feuerwehren waren schon im Bezirk fleißig und halfen im Ausland

Der 18. Juli war der Horrortag für die Feuerwehr des Abschnittes Amstetten: Nach Überflutungen bei einem Unwetter mussten die Wehren alleine an diesem Tag zu 400 Einsätzen ausrücken. Das war freilich noch nicht alles: 5762 Einsätze galt es im vergangenen Jahr 2021 zu bewältigen, darunter mehrere Großbrände und viele Verkehrsunfälle. Das Engagement der Feuerwehren im Bezirk Amstetten spiegelt sich in 319.075 geleisteten Einsatzstunden, wobei die Zahl noch nicht endgültig ist, weil einige Bilanzen noch nachgereicht werden müssen. Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber ist vor allem auch mit dem internationalen Einsatz seiner Katastrophenhelfer sehr zufrieden, die etwa Waldbrände im August in Nord-Mazedonien und im Herbst im Rax-Gebiet in Hirschwang bekämpften. Als großes Hemmnis im Feuerwehrwesen spürte Katzengruber auch im vergangenen Jahr die Coronakrise. Wegen der Pandemie konnten viele Übungen nicht oder nur im kleinen Rahmen stattfinden. Der Trainingsfleiß der Florianis blieb aber dennoch ungebrochen: In der Statistik stehen 46.149 Übungsstunden zu Buche, dazu kommen noch weitere 17.259 Kursteilnahmestunden.

Bei der Neuwahl des Führungsstabes gab es im Februar des Vorjahres keine Veränderungen. Katzengruber (FF Euratsfeld) wurde ebenso wie Stellvertreter Josef Fuchsberger (FF Ernsthofen), Florian Kammerhuber (FF Wolfsbach) als Leiter des Verwaltungsdienstes sowie dessen Stellvertreterin Melanie Katzengruber (FF Euratsfeld) bestätigt. Höhepunkt war der landesweite Florianimarsch in St. Valentin.