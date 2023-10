Amstettens neuer Trainer feierte endlich den ersten Punktegewinn

Patrick Enengl hat als Trainer mit seiner neuen Mannschaft nach vier Meisterschaftsniederlagen in Serie endlich den Bann gebrochen: SKU Amstetten holte bei "Lieblingsgegner" FAC Wien ein torloses Remis. Gegen die Floridsdorfer hatten die Mostviertler zuvor in der zweiten Cuprunde in Enengls drittem Spiel als Chefcoach einen 1:0-Erfolg gefeiert.

Beim Debüt von Fabian Miesenböck und dem Schweizer Nicolas Andermatt im Amstettner Mittelfeld trat der abgeschlagenen Nachzügler gegen den Tabellenfünften mutig auf. Die Wiener waren zwar einen Tick gefährlicher, der SKU versteckte sich aber auch nicht und hatte in Hälfte zwei bei einem Schuss von Dominik Starkl Pech: Er traf nur die Querlatte. Allerdings verhinderte im Gegenzug das Lattenkreuz auch einen FAC-Treffer.

"Auswärts beim FAC zu punkten, bedeutet schon was", sagt Enengl, "in der Truppe ist richtig viel Energie, die Wende ist noch möglich." Mit zwei Zählern aus elf Spielen ist Amstetten dennoch mit acht Punkten Rückstand Schlusslicht.

