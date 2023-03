Amstettens Handel wird von großen Ketten geprägt

Auffällig hoch sei "hier der Filialisierungsrekord", zitiert der "NÖ Wirtschaftspressedienst" in seiner jüngsten Aussendung eine Studie der Beratungsgesellschaft "Standort + Markt", die diese jedes Jahr in ausgewählten Städten Österreichs durchführt.

Mehr als anderswo werde der Handel in Amstetten von großen Ketten geprägt. Während in den Stadtzentren in Österreich durchschnittlich 30,6 Prozent der Verkaufsflächen von Filialen besetzt seien, würde deren Anteil in Amstetten hohe 40,3 Prozent ausmachen. Einen noch größeren Filialisierungsgrad hätte nur noch das steierische Leoben mit 45,1 Prozent.

