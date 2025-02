Amstetten will im Derby punkten

Am Freitag um 18 Uhr gastiert SKN St. Pölten im Ertl Glas Stadion. Im Mostviertel-Derby bekommt es die Elf von Trainer Patrick Enengl mit einem alten Bekannten zu tun: Can Kurt hatte sich im Februar nach fünfeinhalb Jahren in Amstetten in Richtung Hauptstadtklub verabschiedet und trifft nun gleich in seinem zweiten Spiel auf die Ex-Kollegen.

Für die SKU-Spieler geht es am Freitag darum, die Scharte der 0:2-Auftaktniederlage gegen Stripfing auszumerzen: "Es hilft jetzt kein Jammern. Es muss im Ballbesitz besser sein, es muss gegen den Ball besser sein. Wir müssen viel mehr unser Spiel auf den Platz bringen."

