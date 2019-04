Amstetten will im Abstiegskampf die Austria abschütteln

AMSTETTEN. "Wir müssen wieder mutiger auftreten", sagt Amstettens Trainer Jochen Fallmann vor dem heutigen Heimspiel (19.10 Uhr) gegen die Young Violets Austria Wien, die ehemalige Mannschaft von Neuzugang Marco Stark.

David Peham, zuletzt als Torschütze in Hochform, ist heute fraglich. Bild: GEPA

"Es geht darum, dass die Mannschaft nicht eine Niederlage vermeiden will, sondern zeigt, dass sie sich etwas holen will, nämlich einen Sieg." Im Derby gegen Horn habe der Gegentreffer verunsichert. Danach sei die Angst, zu verlieren, zu groß gewesen. Erst in Hälfte zwei habe seine Elf ihr wahres Gesicht gezeigt.

Hinum ist verletzt

Allerdings muss Fallmann heute fix auf Thomas Hinum verzichten, der sich an der Hüfte verletzt hat. Auch der Einsatz von David Peham ist mehr als nur fraglich. Der Torjäger, der gegen Vorwärts Steyr mit vier Treffern geglänzt hatte und auch danach wieder traf, hat seit mittlerweile zehn Tagen nicht mehr trainiert. "Über seinen Einsatz werden wir erst unmittelbar vor dem Spiel entscheiden", sagt Fallmann, der auf den Rest seines Kaders aber bauen kann.

Die jungen Austrianer, aktuell zwei Punkte und zwei Plätze hinter Amstetten auf einem Abstiegsplatz, seien ein spielstarkes, dynamisches und technisch starkes Team, so Fallmann: "Aber wir werden darauf eine Antwort haben."

