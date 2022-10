Amstetten vor dem Abschied aus dem Europacup

Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden stehen in der ersten Runde im CEV Challenge Cup für VCA Amstetten gegen Hapoel Yoav Kfar Saba auf dem Programm, beide auswärts in Tel Aviv. Nach dem 1:3 Dienstagabend stehen die Mostviertler vor dem Retourspiel heute mit dem Rücken zur Wand.

„Nach dem Match am Sonntag in Ried habe ich schon befürchtet, dass es nicht einfach wird für unsere junge Mannschaft. Konstanz und Erfahrung fehlen in meinen Augen noch dafür“, sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Seine Mannschaft startete in Tel Aviv gut in die Partie, gewann gleich den ersten Satz mit 25:21. „Da haben wir gezeigt, was wir draufhaben“, sagt Henschke, dessen Team dann aber völlig den Faden verlor und die Gastgeber zurück in die Partie brachten. Diese gewannen den zweiten Durchgang mit 20:25 und ließen sich dann nicht mehr von der Siegerstraße verdrängen. „Es ist aber noch nichts verloren. Natürlich ist die Aufgabe jetzt richtig schwer, aber wir haben es sicher drauf, hier vier Sätze zu gewinnen“, erklärte Henschke, dessen Team nun Mittwochabend 3:0 oder 3:1 gewinnen muss, um einen entscheidenden Golden Set zu erzwingen.