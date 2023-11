Amstetten verschenkte im Kellerduell zwei Punkte

Beim Gastspiel beim Vorletzten der 2. Liga, den Jungbullen aus Liefering, hätte sich die am Tabellenende festsitzende Truppe von Trainer Patrick Enengl endlich selbst belohnen können. Nach Treffern von Dominik Starkl (11.) und Marco Siverio Toro, der Spanier erzielte seinen Premierentreffer für Amstetten, lagen die Mostviertler nach 22 Minuten bereits mit 2:0 in Führung und fanden gegen die verunsicherten Salzburger sogar Chancen auf einen dritten Treffer vor.

Nach der Pause zeigten die Jungbullen dann allerdings, was in ihnen steckt. Dennoch benötigte es eine eher harte Gelb-Rote Karte für Amstettens Julian Tomka, um dem Kellerduell doch noch die Wende zu geben. Amstetten wurde nur drei Tage nach dem Cupspiel gegen Rapid zusehends in die Defensive gedrängt. Knapp vor Spielende schaffte Liefering dann durch einen Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten den Ausgleich. Zuerst traf der Däne Adam Daghim in der 85. Minute, der Kroate Rocco Zikovic erzielte in der 87. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand.

"Das Unentschieden ist natürlich eine bittere Pille", sagt Enengl, "aber unser Auftritt bis zur 80. Minute stimmt mich positiv." Daran gelte es nun anzuknüpfen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner