Amstetten verlor packendes Derby

Nach Punkten entschieden die Gastgeber die Partie mit 110:102 für sich. Dennoch gingen sie nach Sätzen als 2:3-(24:26, 25:20, 23:25, 25:16, 13:15)-Verlierer aus der Pölz-Halle.

"Es war ein tolles Spiel vor super Kulisse. Wir mussten auf zwei Grundsechsspieler verzichten, haben die Waldviertler an ihre Grenzen gebracht und dem aktuellen Meister und Cupsieger einen Punkt abgeknöpft", sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke danach. Und auch Außenangreifer Matthew Pallot wusste: "In so einem engen Match entscheiden Kleinigkeiten."

Durch den gewonnenen Punkt schob sich der VCA auf Rang drei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper