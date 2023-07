Amstetten verlor gegen Titelanwärter

Der GAK war an diesem Tag einfach zu stark und bewies eindrucksvoll, dass er im Kampf um den Aufstieg mitreden und vor allem mitspielen will. Amstetten konnte die Partie nur in der Anfangsphase offen gestalten.

Ein Doppelschlag der Grazer nach 20 Minuten brachte diese auf die Siegerstraße. Nach einer Stunde wurde das Match von einem Steyrer zugunsten der Steirer entschieden: Neuzugang Christian Lichtenberger – er kam von Lafnitz – zirkelte den Ball vom rechten Strafraumeck sehenswert ins Tor, ein perfekter Einstand für die Offensivwaffe im Dress des GAK. Amstetten-Coach Jochen Fallmann probierte in der Schlussphase noch einmal etwas, brachte frische Kräfte, unter anderem den von Steyr verpflichteten Stürmer Tobias Pellegrini – doch die Niederösterreicher waren unter dem Strich mit den drei Toren noch gut bedient.

Auftakt nach Maß für den SKV

Eine Überraschung brachte das völlig neu formierte Team des SK Vorwärts Freitagabend zuwege: Im ersten Spiel in der Regionalliga Mitte gegen die LASK Amateure war von der 0:3-Cupniederlage gegen den Bundesligisten Klagenfurt nichts mehr zu merken. Bereits in der ersten Hälfte entwickelte sich eine flotte Begegnung zwischen den Rot-Weißen und den Schwarz-Weißen. Sieben Minuten nach der Pause fiel das Goldtor für die Hausherren: Ech Cheikh stand richtig und drückte das Leder über die Linie (52.). Fünf Minuten später fiel der vermeintliche Ausgleich für die Gäste, die als Mitfavorit um den Aufstieg gelten. Doch der Linienrichter hatte die Fahne oben – Abseits. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Die Linzer mussten mehr Risiko eingehen, das öffnete Räume für den SKV.

Mit etwas Glück, viel Kampfgeist, Valerian Hüttner zwischen den Pfosten und mehr als 1000 Fans im Rücken konnte Vorwärts Steyr den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit bringen. Ein Auftakt nach Maß für das neue Team und den neuen Cheftrainer Markus Eitl.

