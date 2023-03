Amstetten verlor durch Ronivaldo-Doppelpack

Zum dritten Mal in dieser Saison standen sich SKU Amstetten und Titelfavorit Blau-Weiß Linz gegenüber. Nach einem 3:0-Cuperfolg der Linzer und einem 1:0 der Mostviertler im Meisterschaftsheimspiel kam es am Sonntag zum Retourmatch in Linz.

Und da roch es lange Zeit nach einer Sensation. Nachdem Amstetten bereits in den Anfangsminuten zu guten Chancen gekommen war, brachte Dominik Starkl nach Flanke von Dominik Weixelbraun seine Elf in Minute 16 mit 1:0 in Front.

Die von Gerald Scheiblehner betreuten Linzer schalteten daraufhin einen Gang hoch, der Ausgleich blieb ihnen aber vorerst verwehrt, nachdem ein Treffer von Fabio Strauss wegen Abseits aberkannt wurde. Doch auch die Mostviertler spielten munter drauflos und stellten den heißen Kandidaten auf einen Platz in der Bundesliga immer wieder vor Probleme. Die beste Chance auf das 2:0 fand Sebastian Leimhofer vor, er scheiterte jedoch am Linzer Schlussmann Nicolas Schmid. In der 36. Minute fiel dann doch der Ausgleich: Der Brasilianer Ronivaldo, der zuvor bereits zwei Topchancen vergeben hatte, traf aus kurzer Distanz zum zu diesem Zeitpunkt bereits verdienten 1:1.

Nach Seitenwechsel versuchte Amstetten wieder, sich mehr Luft zu verschaffen. Prompt kamen die Mostviertler durch Leimhofer und Starkl nach Patzer des Linzer Tormanns zu einer Doppelchance. Doch auch Blau-Weiß Linz blieb brandgefährlich. Schließlich schnürte Ronivaldo einen Doppelpack und traf in der 71. Minute halb-volley wuchtig unter die Latte zum 2:1-Endstand.

Amstetten bleibt nach dieser Niederlage mit 29 Zählern im vorderen Tabellenmittelfeld auf Rang sechs. Am Freitag, 31. März, empfangen die Mostviertler daheim die zweite Garnitur des SK Rapid Wien.

