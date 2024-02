Amstetten verlor auch die zweite Partie in der Mitteleuropäischen Volleyballliga

Der VCA Amstetten unterlag am zweiten Spieltag des vierten MEVZA-Turnieres in der Slowakei den Hausherren von Rieker UJS Komarno mit 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 20:25). Die Mostviertler waren dabei über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem früheren slowakischen Meister.

"Im Vergleich zum ersten Spiel gegen Myjava war viel mehr Bereitschaft von der Mannschaft da. Wir lagen zwei Sätze voran, haben leider im zweiten Satz den Sack nicht zugemacht, dafür die Nerven in Satz drei behalten, als Komarno eine tolle Aufholjagd hingelegt hat", sagt Co-Trainer Amer Zecevic. Die von ihm gecoachte Mannschaft hatte vor allem mit dem druckvollen Service der Slowaken schwer zu kämpfen: "Es ist ihre Heimhalle und da sind sie natürlich gut eingestellt. Wir waren gut in der Annahme, aber am Ende fehlte halt wieder ein kleines bisschen, um mehr rauszuholen."

