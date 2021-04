Amstetten und Haag haben Termine fixiert

Demnach feiert am 30. Juni der Theatersommer Haag mit "Der Zerrissene" von Nestroy Premiere. Der Musical Sommer Amstetten unter der neuen Intendanz von Alex Balga zeigt ab 14. 7. "On Your Feet!" mit Hits von Gloria Estefan. Insgesamt planen die Spielorte in allen Landesvierteln 23 Produktionen von 13. 6. bis 11. 9.