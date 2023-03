Amstetten startet in Ried ins Bundesliga-Viertelfinale

Eine schwierige Aufgabe wartet auf Volleyball-Bundesligist VCA Amstetten im Liga-Viertelfinale: Die nach dem Grunddurchgang auf Platz vier rangierenden Mostviertler bekommen es mit dem Fünftplatzierten UVC Ried/Innkreis zu tun. Auftakt zur „Best of three“-Serie ist am Samstag um 19.30 Uhr im Volleydome in Ried. Die weiteren Begegnungen finden am Samstag, 11. März, um 20 Uhr und falls nötig am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr jeweils in der Amstettner Pölz-Halle statt.

Das Duell mit den Innviertlern im Viertelfinale sei eines auf Augenhöhe, erklärt Amstettens Sportdirektor Michael Henschke. Denn Ried sei ein unangenehmer Gegner: „Die Ergebnisse in den vergangenen Jahren variierten sehr stark. Einmal hatte Ried klar die Nase vorne, einmal wir.“ Es gebe kaum ein Duell in der Bundesliga, das so abhängig von der Tagesform sei.

Dass der Auftakt der Serie auswärts über die Bühne gehe, sei ein Nachteil für seine Sechs: „Ried ist unglaublich heimstark“, sagt Henschke, „die Spieler wachsen mit den Fans in ihrer Halle oft über sich hinaus.“ Vor heimischer Kulisse die Serie beginnen zu können, sei daher ein Vorteil für Ried. Allerdings wisse seine Mannschaft auch, wie sich Auswärtssiege in Ried anfühlen.

Ausgeglichene Bilanz

Wie ausgeglichen die Aufeinandertreffen der beiden Teams sind, zeigt auch die Bilanz der vergangenen sechs Matches. Je drei Mal gingen sowohl die Mostviertler als auch die Innviertler siegreich aus der Halle. Amstetten wie auch Ried konnten dabei nur je einen Heimsieg verbuchen, dafür aber jeweils zwei Auswärtserfolge.

„Wir wollen gut in die Playoffs starten, dafür braucht es den Sieg in Ried“, sagt Henschke. Damit würde seine Sechs dem Ziel, wieder unter die vier besten Mannschaften Österreichs einzuziehen, deutlich näherkommen. Die Vorbereitung auf diese Begegnung sei jedenfalls zufriedenstellend verlaufen.

