Amstetten setzt den Höhenflug unter Fallmann ungebremst fort

AMSTETTEN. Durch den 2:1-Heimsieg gegen Liefering haben die Mostviertler endgültig den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld gefunden.

Fünf Spiele, vier Siege – die fulminante Serie des SKU Amstetten unter dem neuen Trainer Jochen Fallmann geht nahezu ungebremst weiter. Nach dem ungefährdeten 4:0-Heimsieg im Derby gegen Vorwärts Steyr wurden nun auch die Jungbullen aus Liefering in die Schranken gewiesen: Die Mostviertler siegten verdient 2:1 und feierten damit den dritten Heimerfolg in Serie – nachdem die Amstettner zuvor kein einziges Mal daheim über drei Punkte jubeln durften. Beeindruckend auch Fallmanns persönliche Bilanz: Seit seinem Amtsantritt gab es in fünf Spielen zwölf Punkte, davor hatte der SKU nach 17 Runden bei lediglich 14 Punkten gehalten.

Amstetten gelingt wie schon eine Woche zuvor ein perfekter Start in die Partie: Torjäger Michael Drga entzieht sich schon in der zehnten Minute geschickt der Bewachung und erzielt nach Maßflanke von Patrick Lachmayr aus fünf Metern per Kopf wuchtig das 1:0. Liefering ist davon allerdings nur kurz beeindruckt. In Minute 34 belohnen sich die technisch starken Salzburger mit dem Ausgleich durch Kilian Ludewig. Beim Schuss des Verteidigers ist David Affengruber im Tor der Hausherren ohne Chance.

Die Mostviertler zeigen in Folge aber, dass sie unter Fallmann neues Selbstvertrauen getankt haben: David Peham, gegen Vorwärts schon Vierfach-Torschütze, setzt sich vier Minuten vor dem Wechsel nach Drga-Flanke im Strafraum energisch durch und trifft per Kopf zum Endstand von 2:1.

