Amstetten schenkt wieder Punkte her

Die Kärntner entschieden einen Fünfsatzkrimi am Samstagabend mit 3:2 für sich. "Mir fehlen die Worte", sagte der konsternierte VCA-Trainer Michael Henschke nach der Partie.

Nach gutem ersten Satz verlor Amstetten die folgenden beiden Durchgänge, rettete sich aber noch in einen Entscheidungssatz. In diesem gab es ein knappes 15:17.

"Was wir da geboten haben, war nicht annähernd jene Leistung, die wir zuletzt im Waldviertel gesehen haben. Das kann ich nicht verstehen", sagte Henschke, "wir müssen uns echt was einfallen lassen." Wie im Waldviertel ließ seine Sechs auch diesmal wieder drei Matchbälle aus: "Lassen wir weiter die Punkte so liegen, dann sind wir richtig in Abstiegsgefahr."

