Amstetten rehabilitierte sich mit 3:2-Auswärtssieg

Die bittere 0:4-Heimpleite gegen die Vienna saß den Spielern des SKU Amstetten auch am Freitag bei der Auswärtspartie gegen Lafnitz in den Knochen. Allerdings war die Truppe von Trainer Jochen Fallmann bemüht, diesen Ausrutscher als Eintagsfliege vergessen zu machen, und fand schon in den Anfangsminuten gute Torchancen vor. Der Führungstreffer gelang allerdings in der 30. Minute den Steirern.

„Meine Jungs haben aber diesmal den Plan trotz des Rückstands nicht verloren“, sagt Fallmann, „das war eine starke Reaktion.“ Die Mostviertler, bei denen in der 33. Minute bereits drei Spieler verwarnt waren, drückten weiter aufs Tempo, und noch vor der Pause gelang Stefan Feiertag der Ausgleich (38.). Gleich nach Wiederbeginn schnürten Dominik Starkl (50.) und Marco Stark (52.) einen Doppelpack, Lafnitz gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 2:3 (64.).

Nächster Gegner in der 2. Liga sind am kommenden Wochenende die Young Violets. In der Tabelle liegt Amstetten weiterhin auf Rang fünf, nur zwei Zähler hinter Horn. „Top 5, das war unser Saisonziel“, sagt Fallmann. In den letzten drei Runden könnte aber sogar noch Horn vom vierten Platz verdrängt werden. So gut war Amstetten am Saisonende noch nie platziert.

