Amstetten leiht Gabriel Zirngast vom LASK aus

Der 23-jährige Gabriel Zirngast wechselt auf Leihbasis vom LASK zu den Mostviertlern. Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler war zuletzt an den GAK verliehen. "Zirngast bringt uns mit seiner spielerischen Qualität und Dynamik ein weiteres, neues Element in den Kader, das wir in dieser Form bislang noch nicht hatten", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer, "dadurch wird unser Team noch flexibler und stärker."

