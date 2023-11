Amstetten legte ein Stück seiner Geschichte frei

"Unter dem damaligen Bürgermeister des Marktes Amstetten, Karl Kroiß, wurde 1856 der Grundstein für den ersten Kanal gelegt", sagt der ehemalige Stadtarchivar, Ex-Vizebürgermeister Josef Plaimer: "Zunächst entstand eine Ablaufrinne, die mit Steinen ausgelegt war. Etwas später wurde ein mit Ziegeln gemauerter Kanal errichtet." Zuvor sei der Gschirmbach über den Marktplatz geflossen.

Gemeindeeigener Ziegelofen

Gefunden wurde nun eine große Zahl an verbauten Ziegeln, welche die Buchstaben MA für Markt Amstetten tragen. "Diese traten erstmals 1869 in Erscheinung und wurden im gemeindeeigenen Ziegelofen, der am Fuße des Krautberges stand, erzeugt", erklärt Plaimer.

"Karl Kroiß prägte die Entwicklung Amstettens maßgeblich. In seiner Zeit als Bürgermeister wurde nicht nur der erste Kanal errichtet. Mit seinem Weitblick brachte er auch die Bahn nach Amstetten und legte damit das Fundament für die Stadt, wie wir sie heute kennen", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer, bei der Besichtigung dieses Stücks "Stadtgeschichte".

Die "Ausgrabung" beim Stadtbrauhof wurde dokumentiert. Gefundene Ziegelsteine werden als Stücke Amstettner Geschichte aufbewahrt.

