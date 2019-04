Amstetten kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich

AMSTETTEN. Trainer Jochen Fallmann war nach dem Unentschieden gegen die Young Violets enttäuscht: „Es ist bitter, eine gefühlt Niederlage.“ Dennoch rückt der Klassenerhalt für die Mostviertler immer näher.

Bild: Gepa

Mit einem Heimsieg über die Austria Violets hätte der SKU Amstetten einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wohl endgültig auf Distanz halten können. Doch auch nach dem 1:1 gegen die Wiener können die Mostviertler schön langsam mit den Planungen für die kommende Saison beginnen: Schlusslicht Vorwärts und der Vorletzte Horn schwächeln, und sollte Innsbruck aus der 1. Bundesliga absteigen, beträgt der Abstand zu einem Abstiegsplatz bereits sechs Punkte und einen Polster beim Torverhältnis. „Es ist sehr, sehr bitter“, sagt ein enttäuschter Trainer Jochen Fallmann, „eine gefühlte Niederlage.“

Vor 1100 Fans begnügten sich beide Teams vorerst mit vorsichtigem Abtasten. Erst nach dem Wechsel nahm die Partie an Fahrt auf, Amstetten wurde prompt belohnt: Nach Foul an Daniel Gremsl verwandelte Milan Vukovic, der erstmals im Frühjahr von Beginn an stürmen durfte, den Elfmeter zur 1:0-Führung (56.). Ein weiterer SKU-Treffer durch den für Vukovic eingewechselten David Peham wurde wegen Abseits aberkannt. Ein Glücksschuss von Dominik Fitz führte in Minute 93 zum 1:1.

