Amstetten kassiert im Retourspiel eine 0:3-Schlappe

Beim Retourspiel in der steirischen Landeshauptstadt waren die Rollen allerdings klar anders verteilt: Die Mostviertler verloren das vorletzte Spiel der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga mit 0:3 (19, 22, 18).

"Was wir heute gezeigt haben, war richtig schlecht. Weder an Aggressivität noch an Kampfgeist konnten wir den Grazern etwas entgegensetzen", sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke: "Was mich vor allem schmerzt, ist nicht das Resultat, sondern die Art und Weise, wie mein Team aufgetreten ist und gespielt hat."

Die auf Rang fünf abgerutschten Amstettner benötigen nun heute einen Sieg gegen Ried, um noch Dritter zu werden.