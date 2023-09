Amstetten kassiert im achten Spiel die siebte Niederlage

Im Heimspiel gegen Lafnitz setzte es für die Mostviertler in der achten Runde der 2. Liga die bereits siebte Niederlage. Amstetten bleibt daher mit nur einem Punkt abgeschlagenes Schlusslicht. Hoffnung auf Zählbares besteht am Sonntag. Da gastiert die Enengl-Elf beim Vorletzten Sturm Graz II.

Gegen die zuvor in der Fremde punktelosen Lafnitzer brachte ein Doppelschlag von Jurica Poldrugac die Amstettner auf die Verliererstraße. Zuerst traf er per Elfmeter zum 0:1, nachdem Can Kurt bei einer Grätsche im eigenen Strafraum den Ball mit dem Ellbogen berührt hatte (25.). Nur vier Minuten später verwertete der Stürmer nach einem Konter aus kurzer Distanz zum 0:2. In der zweiten Halbzeit gelang den Mostviertlern nur noch Ergebniskosmetik. Marco Siverio Toro erzielte in der 57. Minute sein erstes Tor für Amstetten zum 1:2.

