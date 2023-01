Amstetten ist im Derby Außenseiter

"Über die Rollenverteilung im Derby braucht man da nicht viel sprechen", sagt Michael Henschke, Sportdirektor des VCA Amstetten. Seine Sechs empfängt am Sonntag ab 19 Uhr in der Pölz-Halle den wohl übermächtigen Konkurrenten zum Heimderby in der Volleyball-Bundesliga.

Gänzlich chancenlos sieht Henschke seine Truppe allerdings nicht. Denn zuletzt stimmte sich Amstetten mit einem 3:0-Erfolg gegen Klagenfurt auf das Derby ein, während die Waldviertler noch die Niederlage gegen Graz zu verdauen haben.

"Favorit sind sie, aber wir wollen sie jedenfalls ärgern." Genährt wird der verhaltene Optimismus dadurch, dass der VCA bei den Niederlagen im Cup und in der Liga jeweils knapp am Derbygegner dran war. Speziell im Cup gab es einen packenden, mehr als zweistündigen Kampf. Erst in der Verlängerung des fünften Satzes hatte sich Waldviertel 18:16 durchgesetzt.

