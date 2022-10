Amstetten hat die Leichtigkeit verloren

„In dieser Liga ist jedes Spiel eng. Aber im Moment tun wir uns einfach schwer, Spiele am Ende doch noch für uns zu entscheiden, und kassieren eben den Treffer.“ Jochen Fallmann, Trainer des SKU Amstetten, versucht erst gar nicht, die schwarze Serie seiner Elf mit einem Sieg und einem Remis bei drei Niederlagen sowie den Rückfall auf Rang vier der Tabelle schönzureden. „Es liegt auch an uns. Von allein kommen Siege nicht“, betont Fallmann: „Aber wir hätten genauso gegen St. Pölten verlieren können, wie gegen Lafnitz oder Sturm Graz jeweils ein Sieg möglich war.“

Heute ab 18.10 Uhr gastiert Amstetten jedenfalls am Wiener Verteilerkreis und trifft dort auf die Young Violets, die sieben Punkte zurück auf Platz zwölf liegen. „Die Wiener sind technisch gut ausgebildet, quirlig und schnell“, sagt Fallmann, „wir müssen defensiv gut stehen und offensiv konsequenter agieren.“ Und vielleicht dürfe man nicht immer auf Sieg spielen, sondern müsse auch mit einem Punkt zufrieden sein.