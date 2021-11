Amstetten feierte doppelten Doppelpack: Mostviertler fertigten Juniors mit 5:0 ab

Wer soll diese fulminant auftretende Truppe in der 2. Bundesliga im Augenblick noch stoppen können? Der 5:0-Kantersieg bei den LASK Juniors war der bereits vierte Zu-null-Erfolg des SKU Amstetten in Serie. Und das noch dazu in Abwesenheit von Cheftrainer Jochen Fallmann, der coronabedingt weiterhin die Betreuerbank meiden muss. Die Mostviertler halten nach 13 Spieltagen nun bei 24 Zählern und liegen damit auf Tuchfühlung zur Spitze gleichauf mit Aufstiegskandidat Innsbruck auf Rang sechs.

Gegen die Linzer eröffnete Alin Roman vor der Pause mit einem Traumtor das Schützenfest. Der Ex-Vorwärts-Spieler traf in der 31. Minute exakt ins Kreuzeck. Danach dauerte es bis zur 68. Minute, ehe die Amstettner wieder jubeln durften: Philipp Schellnegger staubte nach Roman-Ecke zum 2:0 ab. In der 82. Minute erhöhte dann Roman, der zuvor schon nur die Latte getroffen hatte, auf 3:0, ehe die großen Momente des eingewechselten Sebastian Leimhofer kamen: Er besiegelte mit seinen beiden Treffern in der 85. und 89. Minute den 5:0-Kantersieg gegen die Juniors.