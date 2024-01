Amstetten feiert Sieg im Europacup

In der heimischen Volleyball-Bundesliga kommt der VCA Amstetten zwar weiterhin nicht auf Touren, dafür feierte die Sechs von Sportleiter Michael Henschke nun international einen Prestigeerfolg. In der Mitteleuropäischen Volleyballliga (MEVZA) feierten die Mostviertler einen 3:1 (-22, 22, 16, 22)-Heimsieg gegen den 21-fachen kroatischen Meister HAOK Mladost Zagreb. "So hätte ich das gerne auch schon in der Liga gesehen", sagte Henschke danach.

Bereits Donnerstagvormittag folgt um 11.30 Uhr das nächste MEVZA-Heimspiel in der Amstettner Pölz-Halle. Gegner ist MOK Mursa Osijek.

