Amstetten drehte das Derby mit 2:3 und verteidigte damit die Tabellenführung

"Nach den Rückschlägen in der letzten Zeit haben wir heute die passende Antwort gegeben", sagte Jochen Fallmann, Trainer von SKU Amstetten, nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Mostviertel-Derby gegen SKN St. Pölten: "Natürlich waren die Treffer am Ende etwas glücklich, wegen der vermeidbaren Gegentreffer freut es uns aber umso mehr. Der Sieg bedeutet schon auch die Verteidigung der Tabellenführung, in erster Linie bringt er uns drei Punkte mehr."

Dabei war seine Elf bis zur 86. Minute nach zwei Treffern von Julian Keiblinger für St. Pölten und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sebastian Leimhofer mit 1:2 zurückgelegen und in der Live-Tabelle damit auf Rang vier zurückgefallen. Und wäre der Schuss von Luis Hartwig nicht von der Stange abgeprallt, dann wäre Amstetten sogar mit 1:3 in Rückstand geraten.

Doch die Fallmann-Elf bewies im Derby Moral, gab sich nie auf und kämpfte sich ins Spiel zurück. Zuerst konnte Dominik Starkl bei einem schnellen Konter Keeper Stolz nicht bezwingen, danach klatschte ein leicht abgefälschter Schuss von Leimhofer auf Aluminium.

Fallmann setzte auf Risiko

In der Schlussphase setzte Fallmann auf Offensive und brachte Angreifer Stefan Feiertag für den defensiven Arne Ammerer in die Partie (77.). Die sich ergebenden Räume führten zu Torszenen auf beiden Seiten: Amstetten drängte, St. Pölten war im Konter gefährlich.

Der Ausgleich zum 2:2 fiel nach einem von Leimhofer und Thomas Mayer vorbereiteten Angriff über die rechte Flanke durch Stefan Feiertag (86.). Und in der Nachspielzeit legte Feiertag nach, bedrängte St. Pöltens Yannick Scheidegger entscheidend und der versenkte den Ball im eigenen Tor zum 2:3 für die Amstettner, die damit die Tabellenführung retteten.