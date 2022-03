Amstetten darf "Tut gut"-Plakette führen

"Wir wollen mit den Angeboten der Gesunden Gemeinde möglichst alle Altersgruppen ansprechen. Dabei wollen wir auch in den Ortsteilen breit aufgestellt sein", so Bürgermeister Christian Haberhauer (VP).

Unter dem Motto "Suchtprävention im Fokus" wurde 2021 eine Nichtraucher-Kampagne durchgeführt. Neben Bewusstseinsbildung über Risiken und Folgen wurde bei der Entwöhnung Unterstützung angeboten. "Heuer steht die mentale Gesundheit im Fokus", erklärt die Gesundheitsgemeinderätin und Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, Claudia Weinbrenner. Ein besonderes Highlight findet am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr in der Wirkstatt in Hausmening statt: ORF-Mentalexperte Manuel Horeth macht auf seiner "Mentale Stärke für Österreich"-Tour halt.