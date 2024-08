Amstetten bleibt weiter ungeschlagen

In der dritten Runde der zweiten Fußballliga musste SKU Amstetten erstmals Federn lassen. Gegen ab der Nachspielzeit der ersten Hälfte dezimierte St. Pöltner – der vom FC Bayern ausgeliehene Torhüter Tom Hülsmann hatte nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums Rot kassiert – erreichte die Elf von Trainer Patrick Enengl ein 1:1. Sebastian Wimmer hatte Amstetten in der 74. Minuten in Führung geköpft, nur fünf Minuten später gelang Sondre Skogen der Ausgleich für St. Pölten.

