Amstetten bleibt die Sensationself in der zweiten Liga

Diesmal feierte die von Trainer Patrick Enengl wieder offensiv aufs Feld geschickte Elf einen 3:1-Heimerfolg über die zweite Mannschaft von Sturm Graz.

Allerdings mussten die Mostviertler eine kalte Dusche verkraften: Nachdem Charles-Jesaja Herrmann bereits in den Anfangsminuten an der Stange gescheitert war, machte es der Grazer Peter Kiedl nach einer Viertelstunde besser und brachte die Gäste in Front. Danach passierte lange nicht viel, ehe Herrmann zwei Minuten nach der Pause zum Ausgleich köpfte. Nach der Gelb-Roten Karte für den Grazer Arjan Malic fand Amstetten mehr Räume vor und Flügelflitzer Jannik Wanner traf zum 2:1 (84.). In der Nachspielzeit erzielte Joker Dominik Weixelbraun nach Wanner-Vorarbeit das 3:1. Amstetten bleibt damit weiter ungeschlagen.

