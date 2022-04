"Ampelkoalition" legt nun gemeinsame Agenda vor

Beteuerungen, dass ein neuer Stil in der Stadtpolitik einkehre, hatten die Waidhofner schon. Dann beklagte sich besonders bitter die Piratenliste FUFU, dass die VP und Bürgermeister Werner Krammer nach Wiedererlangung ihrer Rathausabsoluten vergangene Periode wieder alles vom hohen Ross niedergeritten hätten. Jetzt loben Vizebürgermeister Armin Bahr (SP) und FUFU-Stadtrat Martin Dowalil wieder guten Teamgeist im Rathaus. Krammer hat nach dem Verlust der absoluten Macht Mehrheiten gesucht und mit der Ampel mit SP und FUFU gefunden. Weshalb man einer Programmübereinkunft eine Klausur folgen ließ. Dabei stieg weißer Rauch auf: Krammer hat der SP Herzenswünsche wie den kommunalen Wohnbau sowie die Sanierung städtischer Gebäude wie Kopf- und Kröllerhaus in eine Agenda geschrieben. Ebenso sind Dowalils Vorschläge einer barrierefreien Begegnungszone und von Grün-Achsen in der Altstadt in dem Vorhabensplan vermerkt. Die Erneuerung des Zentrums und des Stadtteils Zell soll im Einverständnis aller drei ein ökologisches Vorzeigemodell werden. (feh)