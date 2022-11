Amazon: VP-Parteizeitung attackiert Bürgerinitiative

Die VP hat in ihrer Postille zu einem Rundumschlag gegen die Bürgerplattform aus der Nachbargemeinde ausgeholt. Bei der Diskussion um die Ansiedlung eines Verteilzentrums von Amazon habe "die Bürgerinitiative in Ennsdorf in operativer Hektik gepaart mit politischem Populismus und Halbwissen über Verkehrsflüsse versucht, unsere St.