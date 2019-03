Amateure-Läufer sind erneut schnell

STEYR. Nachdem beim Neuhofner Geländelauf-Cup erneut der Sieg in der Teamwertung gelungen war, ist der LAC Amateure in die Straßenlaufsaison gestartet.

Erneut können sich die Ergebnisse sehen lassen. Christian Kresnik erreichte beim Welser Halbmarathon in einer Zeit von 1:10,59 Stunden das Ziel. Er war damit der schnellste Teilnehmer aus den Reihen des LAC Amateure. Martin Doleschal absolvierte die 21,1 Kilometer in 1:14,34. Bei den Damen blieben gleich drei Steyrerinnen unter der 1:40-Stunden-Marke. In der internen LAC-Amateure-Wertung siegte Martina Taferner mit 1:35,45 vor Petra Pramhas (1:38,59) und Steffi Schaden (1:39,54).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema