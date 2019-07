Am Steyrer Magistrat beginnt sich das Personalkarussell zu drehen

Mit Monatsende wird sich Kulturamtschef Augustin Zineder, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feierte, in den Ruhestand verabschieden. Dann wird Nachfolger Hansjörg Rangger endgültig den Geschäftsbereich für Kultur, Bildung und Sport alleinverantwortlich übernehmen. Dem ehemaligen Polizeijuristen und Spitzenbeamten im Innenministerium wird eine steile Rathaus-Karriere vorausgesagt. Er sei in absehbarer Zeit Top-Kandidat für die Nachfolge von Magistratsdirektor Kurt Schmidl, der Ende Mai seinen 63er vollendete, hieß es bereits vor seinem Eintritt. Darauf angesprochen winkt Rangger jedoch ab: "Ich fühle mich in der zweiten Reihe wohler, bin nicht so sehr fürs Rampenlicht."

In dieses drängt hingegen Martina Kolar-Starzer, Geschäftsbereichsleiterin für Bezirksverwaltungs- sowie Sozial- und Gesundheitsangelegenheiten. Magistratsintern gilt als abgemacht, dass die Stellvertreterin in rund eineinhalb Jahren Schmidls Nachfolge antreten wird. Freilich muss der Posten zuvor ausgeschrieben werden. Damit würde erstmals eine Frau die Top-Position im Rathaus bekleiden. Kritiker bemängeln allerdings, dass damit bestenfalls der Staus quo bewahrt werde, aber kein dringend nötiger "frischer Wind" durchs Steyrer Rathaus wehe. Die ebenfalls als Schmidl-Option gehandelte Geschäftsführerin des Reinhaltungsverbandes Steyr, Karin Nosko, dürfte hingegen aus dem Rennen sein. Sie könnte allerdings zur Nachfolgerin Kolar-Starzers werden, aber auch Rangger und die ewige "Personalreserve" Manfred Hübsch. Ebenso vakant ist die Nachfolge von Alfred Kremsmayr. Der Chef der Kommunalbetriebe Steyr ist gleich alt wie Schmidl.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at