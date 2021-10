Am Sonntag startet auch das Kindertheater durch

Die Wartezeit auf altersgerechte Unterhaltung geht am Sonntag auch für das jüngste Theaterpublikum zu Ende: Im Kulturzentrum Akku steht an diesem Tag um 14 und 16 Uhr das Stück "Rotkäppchen – irgendwie anders" des Tiroler Clownduos Herbert & Mimi auf dem Programm. Karten gibt es unter 0664/73115620.

Zum Inhalt: Es ist schön, wenn man der Großmutter Kuchen und Obst bringt, findet Mimi. Und schon macht sie sich auf den Weg. Es geht hinein in den Wald. So weit, so gut. Mit Herbert hat Mimi aber nicht gerechnet. Der hat nämlich ständig Hunger. Mimi allerdings auch. Schon bald entwickelt sich eine richtige Jagd. Und im Haus der Großmutter geht es auch nicht mit rechten Dingen zu.

Herbert & Mimi haben aus dem "Rotkäppchen"-Märchen eine ebenso rasante wie superwitzige Clowntheater-Show gemacht, ganz anders als in der Geschichte der Gebrüder Grimm.