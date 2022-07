Am Sonntag heizt die Folkshilfe dem Schlosshof ein

Spätestens mit den Hits "Mir laungts" und "Simone" ist ihr unverkennbarer Stil in ganz Österreich bekannt geworden. Gekrönt wurde der Erfolgslauf mit dem Amadeus Music Award als Songwriter des Jahres 2018. Ein Jahr darauf wurden sie als Co-Headliner zum Donauinselfest eingeladen und heizten den Zuschauern am Nova Rock richtig ein. Ihren neusten Hit "Hau di her" werden sie beim Schlosshof-Konzert in Sierning am 17. Juli zum Besten geben. Ab 20 Uhr werden die drei Musiker auf der Bühne zu sehen sein. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen oeticket-Verkaufsstellen.