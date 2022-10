Am Geburtstagsabend gibt es ein "Book to go"

Es soll ein kurzweiliger Jubiläumsabend werden, den die Bücherei der Stadt Steyr und das Marlen-Haushofer-Literaturforum gemeinsam organisiert haben. Ab 19 Uhr sind alle lese- und literaturbegeisterten Steyrer dazu eingeladen, mit einer Reihe von Ehrengästen ein besonderes Fest zu begehen: Die ehemalige "Zentralbücherei der Stadt Steyr" feiert im Alten Theater ihren 60. Geburtstag.

"Wir haben eine amüsante Zeitreise durch diese sechs Jahrzehnte vorbereitet", sagt Michaela Frech, die diesen Abend moderiert und ihn gemeinsam mit Isabelle Janko, seit einem Jahr Leiterin der Bücherei, Bücherei-Mitarbeiter Daniel Kargl und Till Mairhofer vom Literaturforum vorbereitet hat. Dabei soll auch manches Erstaunliche vor den Vorhang geholt werden. Etwa, dass der erste eingeschriebene Leser der Bücherei der damalige Bürgermeister Josef Fellinger war oder Alt-Bürgermeister Gerald Hackl zu den regelmäßigen und braven Kunden dieser Institution zählt. Zudem sei es in den Anfangsjahren der Zentralbücherei ganz selbstverständlich gewesen, auch an Samstagen offen zu halten, ehe dieses Service eingestellt und erst Jahre später wiederbelebt worden sei. Eine Besonderheit sei zudem, dass einige ehemalige Leiterinnen auch selbst Bücher geschrieben haben.

Beim Jubiläumsfest wird Frech anstelle langatmiger Reden mit Bürgermeister Markus Vogl, Kulturreferentin Katrin Auer sowie der Landtagsabgeordneten Sabine Engleitner-Neu Interviews führen.

In der Pause lädt die Stadt zum Umtrunk auf das "Geburtstagskind" ein, zudem gibt es für alle an diesem Abend ein "Book to go" mit auf den Heimweg.

Davor liest die gebürtige Oberösterreicherin und Friedrich-Glauser-Preisträgerin Judith W. Taschler aus ihrem aktuellen Roman "Über Carl reden wir morgen".