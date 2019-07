Am Freitag starten die Nächte der Wölfe

Die sportlichen Höhenflüge der Wolferner Fußballer liegen schon länger zurück: Im Jahr 2001 war letztmals der Aufstieg in die 2. Landesliga gelungen. In der folgenden Saison scheiterten die Wölfe dann knapp in einem packenden Titelduell mit Nachbar Sierning. Oberösterreichs höchste Spielklasse hätte den kleinen Provinzklub vermutlich aber auch finanziell überfordert.

Konzert mit "Wir 4"

Nun bäckt die Sportunion Wolfern günstigere Brötchen, aktuell in der 1. Klasse Ost, die der Verein auf Rang sechs beendete. "In der kommenden Saison wollen wir aber wieder ein Wörtchen im Kampf um den Meistertitel mitreden", sagt Franz Egger, stellvertretender Obmann, "vorerst aber lassen wir den Ball ruhen und werden am Wochenende einmal kräftig unser Jubiläum feiern."

Vor exakt 70 Jahren wurde die Sportunion Wolfern aus der Taufe gehoben, heute hat der Verein rund 180 Mitglieder, neben Kampfelf – Trainer ist Hannes Mair – und Reserve noch sechs Nachwuchsteams, zwei davon in Kooperation mit anderen Klubs. Als Präsident hat Johannes Artmayr den Verein auf solide Beine gestellt, Obmann ist Herbert Oberlehner, als Sektionsleiter engagieren sich Markus Glück und Cornelia Hölzl. Alle gemeinsam wollen ab Freitag drei Tage lang in der Mehlerhalle feiern.

Prominente Gäste

Den Auftakt bestreiten am Freitag ab 19 Uhr "Wir 4", eine Band für das reifere Publikum. Partystimmung ist tags darauf ab 21 Uhr bei der "Night of the Wolves" mit den "Gentleman Rockers" und "Housekrawall" angesagt. Den Abschluss bildet am Sonntag ab 9.30 Uhr die traditionelle Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen mit der Musikkapelle Wolfern.

Zum Jubiläumsfest haben sich auch prominente Gäste angesagt: Erwartet werden Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrat Markus Achleitner und Israels Fußball-Sportchef Willi Ruttensteiner.

