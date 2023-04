Am FH-Campus Steyr wurden die Top-Absolventen ausgezeichnet

Die grüne Verkehrswende im Güterverkehr, die Bedeutung kultureller Faktoren bei der Expansion von Onlineplattformen, der Boom von Videokonferenzen und die Konsequenzen für den Arbeitsalltag daraus oder wie man mit Managementdaten Lieferverzögerungen vorhersagen kann – die sechs mit dem "Chimney Award" 2023 ausgezeichneten Preisträger überzeugten mit ihren Abschlussarbeiten die Jury mit topaktuellen Themen. Zum bereits 24. Mal wurden am FH-Campus Steyr die besten Master- und Bachelorarbeiten von Absolventen mit diesem Award in den Mittelpunkt gerückt. Vorlage für die Skulptur dieses Awards sind die noch erhaltenen, markanten Schornsteine der ehemaligen Hackwerke, in denen die Fakultät für Wirtschaft und Management im Steyrer Wehrgraben beheimatet ist.

"Die Steyrer Awards zeigen auch heuer wieder, welche innovativen und herausragenden Konzepte und Projekte unsere Management-Studierenden schon im Rahmen ihres Studiums und insbesondere bei ihren Abschlussarbeiten für Unternehmen erarbeiten. Im Namen aller Professoren gratuliere ich unseren Preisträgern ganz herzlich", sagt Dekan Heimo Losbichler.

Ausgezeichnet wurden heuer Victoria Christina Bauer (25) aus Waldhausen im Strudengau, Jannick Kern (23) aus Pregarten, Christian Roland Raab (30) aus Neuhofen an der Krems, Jakob Reisinger (23) aus Kasten bei Böheimkirchen (NÖ), Alexander Strauß (27) aus St. Pantaleon (Nö) und Denise Beil (26) aus St. Marien. Sie ist auch die Einzige, die aktuell in Steyr lebt.

Studium nach der Lehre

Beil absolvierte nach einer Lehre im Logistiksektor die Studienberechtigungsprüfung an der FH in Steyr, begann das Bachelorstudium "Internationales Logistik-Management" und schloss nun ihr Masterstudium "Supply Chain Management" ab. Mittlerweile arbeitet sie bereits am Logistikum am FH-Campus Steyr.

"Mein Ziel ist eine Karriere in der Logistikforschung", sagt die 26-Jährige. Es sei die Leidenschaft der Lehrenden hier in Steyr gewesen, die sie für das Studium begeistert habe, ebenso der enorme Praxisbezug am Campus im Wehrgraben. In ihrer Masterarbeit, für die sie von der Jury nun ausgezeichnet wurde, beschäftigte sich Beil mit dem Thema der Verkehrsverlagerung von der Straße hin zu umweltfreundlichen Verkehrsträgern.

Der "Chimney Award" (Anm.: Chimney heißt übersetzt Schornstein) ist die bedeutendste Auszeichnung der FH-OÖ-Fakultät für Wirtschaft und Management. Sechs Absolventen mit hervorragendem Studienerfolg und den innovativsten Abschlussarbeiten werden jedes Jahr mit dem traditionsreichen Award ausgezeichnet. Von einer hochkarätigen Jury nach wissenschaftlichen, praxisrelevanten und innovativen Aspekten beurteilt, werden Abschlussarbeiten der Bereiche Controlling und Finanzen, Marketing und Sales, Produktion, Logistik, Digital Business und Prozessmanagement bewertet. Die Preisverleihung fand kürzlich im Museum Arbeitswelt in Steyr statt.

