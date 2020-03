Am Ende droht Gemeinde Rauswurf an

In früheren Zeiten dankte er dem Herrgott für sein Glück. Nach der Arbeit auf der Hansl-Alm am Hengstpass sang der Halter Werner Rainer, wenn seine Frau Christl die Gitarre zupfte, als "Rainer Zwoag’sang" waren die beiden im Radio zu hören.

Von der Alm kehrte das Ehepaar immer wieder zu den Sorgen ins Tal nach Windischgarsten zurück: An ihrem schmucken Haus, das sie in den Neunzigerjahren gekauft hatten, klafften Risse und der Verputz brach auf. Rainer ließ in seinem Garten baggern, grub mit Schaufel und Krampen, um die Fundamente zu entwässern. Das alles half nichts: Nach der Jahrtausendwende waren die Parzellen an dem Rutschhang ein Fall für die Wildbach- und Lawinenverbauung. Diese riet Rainer im Oktober 2010 zur Behebung der Gebäudeschäden beim Katastrophenfonds des Landes OÖ. anzusuchen.

>> Kommentar zum Thema: Wie einen die Gemeinde ums Haus bringen kann, von Hannes Fehringer. [OÖNplus]

Gemeinde und Gebietsbauleitung versicherten, dass man ein Projekt zur Stabilisierung des Hanges beginne. Bei dem mit Rissen beschädigten und von Flursenkungen umgebenen Haus der Familie Rainer geschah zwischenzeitig behördlicherseits wenig. Nur 2011 drängte es die Gemeinde zu einer baupolizeilichen Überprüfung, ob das Gebäude überhaupt noch bewohnbar sei. Vier Jahre später bestätigte die Gemeinde am 31. Juli 2015 beim Antrag an den Katastrophenfonds des Landes eine Schadenssumme von 185.667,90 Euro, teilte aber dem Land mit, dass die Schäden bereits im Jänner 2012 aufgetreten seien. Damit aber ist die Dreijahresfrist bei Schadensmeldungen überschritten, womit Rainer um Katastrophenhilfe völlig umfällt. "Wir haben genau befolgt, was uns am Gemeindeamt gesagt wurde und nicht gewusst, dass wir eine Frist versäumen", sagen Werner Rainer und sein Schwiegersohn Christian Schwentner, "bei uns geht es jetzt um die Existenz."

Zum Überdruss hat Bürgermeister Norbert Vögerl (VP) in einem blauen Brief mitgeteilt, dass neuere Messungen "Gefahr in Verzug", dass das Haus einstürzen könnte, "nicht ausschließen" könnten. Die neuerliche Prüfung könne "ein sofortiges Benützungsverbot" ergeben.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at