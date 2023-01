Am Donnerstag marschiert Steyr für den Frieden

Vier katholische Pfarren laden übermorgen, Donnerstag, 2. Februar zum gemeinsamen „Gehen für den Frieden“ ein. Die Steyrer Pfarrgemeinden Tabor (Heilige Familie), St. Michael, Resthof (St. Franziskus) und St. Anna haben sich für dieses Jahr ein gemeinsames pastorales Leitmotiv gegeben: „Friedensbrücken bauen“.

Die vielen Brücken in Steyr verbinden viele Menschen miteinander, die aufeinander zugehen und sich begegnen. Die Brücken sind Sinnbild dafür, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Die vier Pfarren laden die Steyrer zu einem gemeinsamen Projekt nach einer Idee des indischen Priesters P. Ransom Pereira ein, zum „Walk for peace“. Am Donnerstag, dem „Lichtmesstag“, brechen von verschiedenen Standorten aus friedensbewegte Menschen mit Kerzen in ihren Händen zum „Gehen für den Frieden“ auf. Gemeinsames Ziel ist der Treffpunkt beim Taborturm, bei Schlechtwetter die Taborkirche, wo um 18 Uhr mit Liedern, Gebeten und spirituellen Impulsen eine Friedensandacht stattfindet. Es wird für den Frieden in der Welt, im persönlichen Leben, in der Kirche und in der Stadt Steyr gebetet.

„Es kommt auf jeden Einzelnen an, in welche Richtung sich die Menschheit entwickelt. Mit jedem, der Gutes tut, wird die Menschheit besser. Mit jedem, der Böses tut, fällt sie zurück in ihrer Entwicklung“, sagt der Steyrer Theologe Ewald Kreuzer. Er lädt mit einem Zitat von Mahatma Gandhi besonders Jugendliche ein, an diesem Friedensmarsch teilzunehmen: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr