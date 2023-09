Am Donnerstag geht‘s los: Wird die Steyrer Altstadt zum schönsten Fleck des Landes gewählt?

"Das ist eine riesige Chance, unsere Stadt vor den Vorhang zu holen", sagt der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl.

Wovon der Stadtchef spricht, ist die Bundesländer-Vorausscheidung für das beliebte ORF-Format "9 Plätze – 9 Schätze". Die Steyrer Altstadt wurde in Oberösterreich für die Jubiläumsausgabe – die Wahl findet heuer zum zehnten Mal statt – gemeinsam mit zwei Plätzen im Salzkammergut nominiert: Konkurrenten um den Landessieg sind der Offensse, ein Bergsee im Gemeindegebiet von Ebensee am Fuße des Toten Gebirges, und der Miesweg, ein bereits im 19. Jahrhundert angelegter, rund 2,3 Kilometer langer Wanderweg entlang des Traunsee-Ufers unterhalb des weithin sichtbaren Traunsteins.

Die Sieger der insgesamt neun "Bundesländer-Votings" treten danach im Finale an, das am Donnerstag, 26. Oktober, auf ORF 2 ausgestrahlt wird. Moderiert wird die Show am Nationalfeiertag, die von einem Millionenpublikum verfolgt wird, von Armin Assinger und Barbara Karlich.

Doch bereits ab übermorgen, Donnerstag, 28. September kann bis einschließlich Montag, 2. Oktober, telefonisch oder per SMS für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden. Für Steyr kann man ab Donnerstag, 19 Uhr unter der Telefonnummer 0901 05 909-12 abstimmen. Jeder Anruf beziehungsweise jedes SMS kostet jedoch 50 Cent.

"Jeder, der schon einmal in Steyr war, findet die Stadt wunderschön", sagt Vogl und schwärmt von der einzigartigen Schönheit dieses mehr als tausendjährigen, städtebaulichen Juwels, das in eine zu großen Teilen noch intakte Naturlandschaft vor den Toren des Nationalparks Kalkalpen eingebettet ist. "Aber das müssen wir noch viel stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken."

Die jeweiligen Sieger der Bundesländer-Vorausscheidung mit insgesamt 27 Kandidaten werden am Mittwoch, 4. Oktober, bekannt gegeben. Mit dem Schiederweiher in Hinterstoder konnte Oberösterreich bei den bisher neun Ausgaben von "9 Plätze – 9 Schätze" schon einmal den Österreich-Sieg erringen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere wunderschöne Altstadt so vielen Menschen präsentiert wird und hoffen, dass alle Steyrer zusammenhalten und für unsere Stadt voten“, sagt Bürgermeister Markus Vogl.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

